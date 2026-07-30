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Події

Загиблим, тіло якого деблокували з-під завалів у Львові, виявився поліцейський

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Стало відомо ім’я чоловіка, тіло якого виявили під завалами п’ятиповерхівки у Львові, що постраждала від ракетного удару, – це працівник поліції 35-річний Володимир Шандра, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри – працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира", – написав він у Телеграмі у четвер увечері.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Львову в ніч на 30 липня 2026 року постраждало 36 людей, серед них є діти та рятувальник, а також під завалами багатоповерхівки було виявлено тіло загиблого чоловіка.

#львів
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