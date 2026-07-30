Зеленський призначив Олексія Соболева заступником керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента на економічному напрямі.

"Підписав указ про призначення Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента України. Олексій зосередиться в команді Офісу на економічному напрямі й працюватиме в координації з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Відповідний указ №674/2026 про призначення Соболева заступником керівника ОП опубліковано на сайті глави держави.

За словами Зеленського, Соболев координуватиме роботу з партнерами для розробки й наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни.

"У час завершення війни Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні", – зазначив президент.

Він наголосив, що для виконання таких завдань розраховує на реальну взаємодію між командами уряду України, Офісу президента, регіональними владами та бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством.

Олексій Соболев народився у 1983 році. Закінчив Київський національний економічний університет, де здобув ступінь магістра фінансів.

У 2015-2016 роках був радником міністра інфраструктури України.

У 2016-2018 роках очолював проєкт Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine.

Із 2018 року керував державним підприємством "Прозорро.Продажі".

У січні 2023 року був призначений заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

З липня 2024 року обіймав посаду першого заступника міністра економіки України.

17 липня 2025 року призначений міністром економіки, довкілля та сільського господарства України.

Соболева було звільнено з посади міністра економіки, довкілля та сільського господарства України 14 липня 2026 року, коли Верховна Рада проголосувала за відставку всього Кабінету Міністрів на чолі з Юлією Свириденко.