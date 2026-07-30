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Росія, ймовірно, поповнила свої запаси балістики ракетами з КНДР – ЗМІ

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Росія, ймовірно, поповнила свої запаси балістики ракетами з КНДР – ЗМІ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росія, ймовірно, вперше від початку року використала для удару по Україні у ніч проти 30 липня ракету з КНДР, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

"У нічній атаці Росії поблизу українського міста Кривий Ріг, в результаті якого загинула сім’я, ймовірно, була використана північнокорейська ракета, повідомили два джерела. Це перший випадок застосування такої зброї у війні майже за рік", – йдеться у повідомленні агентства на сайті у четвер.

Зазначається, що Росія й раніше запускала північнокорейські ракети по українських цілях, але їх розгортання після тривалої перерви вказує на поповнення Москвою запасу зброї для атак на Україну.

За словами співрозмовників журналістів, саме ракета KN-23 могла поцілити у будинок сім’ї Воронових у передмісті Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Військове джерело, яке попросило залишитися анонімним через конфіденційність інформації, заявило, що 8 серпня 2025 року було останнім випадком, коли Україна підтвердила російський удар з використанням північнокорейської ракети.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок удару російської балістичної ракети по житловому будинку в Радушному поблизу Кривого Рогу загинули батьки та троє дітей із родини Воронових, доля ще кількох членів сім’ї встановлюється. Президент назвав атаку "жахливим злочином російської війни проти України".

У ніч на 30 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

#балістика #кндр #рф
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