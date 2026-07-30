Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Рютте обговорив з Туском інцидент із російською ракетою: Це необачний акт РФ і наслідок її війни проти України

1 хв читати
Додати як джерело
Рютте обговорив з Туском інцидент із російською ракетою: Це необачний акт РФ і наслідок її війни проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

"Польща та НАТО активували свою протиповітряну та наземну оборону. Ми стоїмо в солідарності з Польщею та продовжуватимемо посилювати нашу готовність до оборони від будь-якої загрози, включно з ракетними атаками. Цей інцидент є ще одним необачним актом з боку Росії та небезпечним наслідком її війни проти України", – йдеться у дописі Рютте у Х.

Він засудив смертельні удари по всій Україні, що сталися минулої ночі. Генсек наголосив, що НАТО продовжує надавати життєво важливу підтримку, щоб Україна могла захищати себе.

"Наша відданість є непохитною", – додав Рютте.

#рютте #реакція #ракета #туск
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Внаслідок масованого ворожого удару по Україні в ніч на четвер в Україні загинули 8 людей, понад 50 отримали поранення, під завалами ще можуть бути л…

Читати
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару крилатими ракетами по Львову збільшилася до 34, повідомив начальник Львівської обласної військової ад…

Читати