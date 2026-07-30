Рютте обговорив з Туском інцидент із російською ракетою: Це необачний акт РФ і наслідок її війни проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

"Польща та НАТО активували свою протиповітряну та наземну оборону. Ми стоїмо в солідарності з Польщею та продовжуватимемо посилювати нашу готовність до оборони від будь-якої загрози, включно з ракетними атаками. Цей інцидент є ще одним необачним актом з боку Росії та небезпечним наслідком її війни проти України", – йдеться у дописі Рютте у Х.

Він засудив смертельні удари по всій Україні, що сталися минулої ночі. Генсек наголосив, що НАТО продовжує надавати життєво важливу підтримку, щоб Україна могла захищати себе.

"Наша відданість є непохитною", – додав Рютте.