Окупанти завдали удару по Павлограду, загорілася багатоповерхівка, є загиблий

Одна людина загинула внаслідок удару російських окупантів по місту Павлоград Дніпропетровської області, повідомив у четвер очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Павлограду. Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина. Інформація про поранених уточнюється", – написав Ганжа в Телеграм.

Повідомлення він проілюстрував фотографією пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку. Його зовнішні стіни візуально цілі, але знищені всі віконні рами та скління балконів, вигоріли кілька квартир.