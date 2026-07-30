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Події

Окупанти завдали удару по Павлограду, загорілася багатоповерхівка, є загиблий

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Окупанти завдали удару по Павлограду, загорілася багатоповерхівка, є загиблий
Фото: Дніпропетровська ОВА

Одна людина загинула внаслідок удару російських окупантів по місту Павлоград Дніпропетровської області, повідомив у четвер очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Павлограду. Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина. Інформація про поранених уточнюється", – написав Ганжа в Телеграм.

Повідомлення він проілюстрував фотографією пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку. Його зовнішні стіни візуально цілі, але знищені всі віконні рами та скління балконів, вигоріли кілька квартир.

#удар_рф #павлоград
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