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Рятувальники ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків нічної атаки Києва

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Рятувальники ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків нічної атаки Києва
Фото: ДСНС Києва

У Києві завершені роботи з ліквідації наслідків атаки РФ у ніч проти 30 липня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідовували наслідки чергової російської атаки", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у четвер.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 липня ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському та Святошинському районах столиці – на території ринку, гаражного кооперативу та в п’ятиповерховій нежитловій будівлі.

Загинув 31-річний киянин, ще троє зазнали поранень – чоловіки віком 23, 30 та 53 років.

#київ #атака_рф #рятувальні_роботи
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