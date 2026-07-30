Зеленський після атаки на будинок багатодітної родини на Дніпропетровщині закликав партнерів прискорити постачання ракет для ППО

Президент України Володимир Зеленський після російського ракетного удару по житловому будинку в селищі Радушне поблизу Кривого Рогу закликав міжнародних партнерів прискорити надання Україні ракет для систем протиповітряної оборони.

"Це російське зло можна зупинити тільки всім світом. Ніхто у світі не може бути залишений сам на сам проти такого терору. І коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для "петріотів", коли ми шукаємо спроможності, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції. Ми говоримо саме про такі сім’ї, про саме таких людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети – якщо партнери допомагають із перехоплювачами. Сім’ї, які можуть загинути, якщо російські "іскандери" немає чим зупиняти", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент наголосив, що важливо, аби наслідки російських атак бачили ті, хто ухвалює рішення про військову допомогу Україні.

"Важливо, щоб цих людей бачили ті, хто ухвалює рішення – рішення в Пентагоні, у європейських столицях і всюди у світі, де є можливість допомогти Україні захистити життя. Реальність говорить сама за себе. Захист життя потрібен. Ракети для ППО потрібні", – зазначив він.

Зеленський повідомив, що унаслідок удару російської балістичної ракети по житловому будинку в Радушному загинули батьки та троє дітей із родини Воронових, доля ще кількох членів сім’ї встановлюється. Президент назвав атаку "жахливим злочином російської війни проти України".

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.