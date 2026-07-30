Туск про війну РФ проти України: Наступні 100 днів можуть вирішити її долю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, говорячи про війну Росії проти України, заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни, передає The Guardian.

"Наступні 100 днів можуть вирішити цю війну", – заявив Туск під час відвідин місця падіння ракети Х-101 в Люблінському воєводстві, повідомляє видання.

Він також заявив, що сьогоднішній інцидент лише посилив його рішучість підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії. "Безпека Польщі прямо та однозначно залежить від ефективних дій українських військових , зокрема в повітрі. Якби українці мали набагато більше того, чого вони весь цей час просили, можливо, цю балістичну ракету не запустили б у напрямку Польщі".

Туск сказав, що Польща рішуче налаштована зробити все можливе, "щоб Україна не програла цю війну".

Згадуючи свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, він сказав: "Справа цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни, і шанси на це – 50 на 50".

Він назвав президента США Дональда Трампа, "деяких інших людей" та генерального директора SpaceX Ілона Маска серед найвпливовіших осіб, які можуть вирішити долю конфлікту.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.