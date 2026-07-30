У Харківській області розширена зона евакуації в Чугуївському районі – Синєгубов

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про проведення евакуації, зокрема в примусовий спосіб родин із дітьми, із 9 сіл Старосалтівської громади Чугуївського району, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"Нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, підставою для розширення зони евакуації стало посилення інтенсивності ворожих обстрілів цих населених пунктів.

Синєгубов запевнив, що маршрути евакуації вже визначені і місця тимчасового проживання людей передбачені.