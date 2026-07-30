СБУ: заочно повідомлено про підозру російському режисеру Бортку, який закликав ударити по Україні ядерною зброєю

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру російському режисеру, сценаристу та ексдепутату Держдуми РФ Володимиру Бортку, який закликав ударити по Україні ядерною зброєю.

"За матеріалами справи, фігурант використовує багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформи для виправдовування повномасштабної збройної агресії рф проти України", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За даними української спецслужби, у своїх інтерв’ю кремлівським пропагандистам він запропонував військово-політичному керівництву РФ ударити по Україні тактичною ядерною зброєю.

У відомстві нагадують, що Бортко є автором і режисером російських фільмів і телесеріалів, зокрема "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів".

"Водночас із 2011 до 2021 року він був депутатом держдуми рф, де публічно підтримував захоплення Криму та частини території Донецької і Луганської областей", – зазначають в СБУ.

В повідомленні наголошується, що після початку повномасштабної війни фігурант неодноразово виступав в ефірах росТБ, під час яких ставив під сумнів Українську державність та закликав до повної окупації всієї території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Володимиру Бортку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників з використанням засобів масової інформації).

Тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності за злочини проти національної безпеки України.

Досудове розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.