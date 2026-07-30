МЗС закликало МКЧХ використати всі інструменти для доступу до утримуваних РФ українців

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца провела зустріч із главою Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Хуаном-Педро Шерером, обговорили забезпечення гуманітарного реагування.

Як повідомляє пресслужба МЗС, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання співробітництва між Україною та МКЧХ, зокрема забезпечення гуманітарного реагування в найбільш постраждалих від російської агресії регіонах України.

Окрему увагу співрозмовники приділили системним порушенням РФ норм міжнародного гуманітарного права, серед яких нелюдське поводження з українськими військовополоненими та цивільними особами, а також блокування Росією доступу МКЧХ до українців, яких вона незаконно утримує.

"Закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста використати всі наявні інструменти для отримання безперешкодного доступу до утримуваних РФ українських військовополонених та цивільних", – зазначила Беца.

Сторони обговорили гуманітарні наслідки масованих ракетних і дронових атак Росії на об’єкти цивільної та критичної інфраструктури України, а також зростання кількості російських атак на гуманітарні операції Організації Об’єднаних Націй і Товариства Червоного Хреста України, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

З огляду на системні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, Беца закликала МКЧХ приділити пріоритетну увагу підготовці до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років під час планування гуманітарного реагування.

Зі свого боку, Шерер поінформував про актуальні питання діяльності МКЧХ в Україні, окреслив основні результати та ключові пріоритети роботи МКЧХ.