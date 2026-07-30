У Львові під завалами виявили тіло чоловіка

Внаслідок російського удару по Львову в четвер, 30 липня, загинула людина, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, під завалами п’ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка", – написав Козицький в телеграм-каналі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару на вулицях Патона та Виговського в Львові пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу. На вул.Виговського було виявлено бойову частину ракети, яка не здетонувала, її вже знешкодили. Усього звернулися за медичною допомогою 34 постраждалих.