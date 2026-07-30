Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Львові під завалами виявили тіло чоловіка

1 хв читати
Додати як джерело
У Львові під завалами виявили тіло чоловіка
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок російського удару по Львову в четвер, 30 липня, загинула людина, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, під завалами п’ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка", – написав Козицький в телеграм-каналі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару на вулицях Патона та Виговського в Львові пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу. На вул.Виговського було виявлено бойову частину ракети, яка не здетонувала, її вже знешкодили. Усього звернулися за медичною допомогою 34 постраждалих.

#атака_рф #львів #загиблий
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Внаслідок масованого ворожого удару по Україні в ніч на четвер в Україні загинули 8 людей, понад 50 отримали поранення, під завалами ще можуть бути л…

Читати
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару крилатими ракетами по Львову збільшилася до 34, повідомив начальник Львівської обласної військової ад…

Читати