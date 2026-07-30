На Запоріжжі дрон вдарив по райцентру, дві людини поранені – ОВА

Російські окупанти атакували один із районних центрів Запоріжжя із застосуванням БПЛА, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Щонайменше дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав Федоров в телеграм-каналі.
Він зазначив, що постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
Він також додав, що допомога лікарів знадобилася вже трьом постраждалим – збільшується кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Медики надають допомогу 70-річному чоловіку та жінкам 38 та 68 років.
Стан старшої жінки оцінюють як важкий.