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На Запоріжжі дрон вдарив по райцентру, дві людини поранені – ОВА

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Російські окупанти атакували один із районних центрів Запоріжжя із застосуванням БПЛА, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Щонайменше дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Він також додав, що допомога лікарів знадобилася вже трьом постраждалим – збільшується кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Медики надають допомогу 70-річному чоловіку та жінкам 38 та 68 років.

Стан старшої жінки оцінюють як важкий.

#запоріжжя #бпла_рф
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