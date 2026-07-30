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ДБР: суд взяв під варту з альтернативою застави керівника Львівського Держгеокадастру, який пропонував $30 тис. посадовцю НАЗК

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ДБР: суд взяв під варту з альтернативою застави керівника Львівського Держгеокадастру, який пропонував $30 тис. посадовцю НАЗК

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту керівника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали під час передачі $30 тис. посадовцю НАЗК, повідомляє ДБР.

"Запобіжний захід обрано строком на 60 діб – до 24 вересня 2026 року. Суд також визначив можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. грн", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

В ДБР нагадують, що посадовець намагався підкупити керівника одного з підрозділів НАЗК, аби отримати позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень і відповідальності.

Моніторинг НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро.

"Під час першої зустрічі у Львові посадовець запропонував $30 тис. за потрібний результат перевірки. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди він написав ручкою на серветці", – зазначається в повідомленні.

Співробітник НАЗК одразу повідомив про пропозицію керівництву Агентства. Це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії.

Згодом керівник обласного Держгеокадастру призначив нову зустріч і прибув до Києва, де працівники ДБР затримали його під час передачі грошей.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

#чиновник #суд #кадастр
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