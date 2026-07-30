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Білий дім: Меланія Трамп допомогла возз'єднати п'ятьох українських та російських дітей з їхніми родинами

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Білий дім: Меланія Трамп допомогла возз'єднати п'ятьох українських та російських дітей з їхніми родинами
Фото: https://pbs.twimg.com/

У Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп допомогла возз’єднати п’яту групу українських та російських дітей з їхніми близькими.

"Сьогодні возз’єдналося загалом п’ятеро дітей", – йдеться у заяві.

Як зазначили у Білому домі, ця віха знаменує собою ще один крок до забезпечення безпечного повернення невинних дітей до своїх домівок, громад та людей, які про них піклуються.

"Хоча дипломатія та миротворчість важливі для цих зусиль, їх перевершує наша колективна здатність ставити дітей вище за міжнародні суперечки. Кожне возз’єднання є нагадуванням про те, що співчуття, гідність та сім’я можуть подолати навіть найпохмуріші часи: війну. Ми з моїм представником продовжуємо працювати з урядами Росії та України, щоб безпечно повернути дітей до їхніх сімей та громад", – сказала Меланія Трамп.

#діти #меланія_трамп #повернення
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