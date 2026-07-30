Туск про вторгнення російської ракети: Немає підстав вважати, що ціллю була Польща

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи вторгнення російської ракети на польську територію, заявив, що "немає підстав вважати, що Польща була ціллю".

Як повідомляє польське видання Onet, про це Туск заявив від час відвідування Тарнава-Кольонія (Люблінське воєводство), де вночі впала ракета, разом із міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем та міністром внутрішніх справ та адміністрації Марціном Кейрвінським.

"Ми приїхали сюди, щоб наголосити перед службами, зокрема прокуратурою, на важливості швидкого з’ясування всіх обставин цієї драматичної події, яка, на щастя, обійшлася без жертв та руйнувань", – сказав Туск.

"Як ми знаємо, це результат масштабної російської операції", – додав він, уточнивши, що крилаті ракети були по всій території України.

Польський прем’єр зазначив, що згідно з повідомленнями військових Польщі, приблизно з півночі, "українські винищувачі стежили та намагалися знищити ракети, що летіли в бік польського кордону, аж до самого кордону з Польщею".

Прем’єр-міністр повідомив, що два об’єкти перетнули польський повітряний простір.

"Один точно, бо ми маємо його слід тут. А інший поблизу польського кордону, але це був дуже короткий сигнал, тому жодних наслідків не було", – сказав він, додавши, що військові готові збити ракету, якщо вона становитиме пряму загрозу для населених пунктів.

Пізніше Косіняк-Камиш уточнив, що друга ракета майже пройшла межу, але повернула назад.

Туск додав, що за словами військових експертів, переважна більшість слідів та знайдених компонентів вказує на російську ракету Х-101.

"Це крилата ракета, здатна нести корисне навантаження, і також дуже ймовірно, що вибух стався саме тут. Розмір кратера, діаметр якого становить 10 метрів, а глибина – до 5 метрів, свідчить про те, що це був дуже серйозний інцидент", – сказав прем’єр-міністр.

Міністр національної оборони запевнив, що якби існував ризик потрапляння ракети в будівлю, пілот винищувача мав повні повноваження збити її.

"Ми спостерігали понад 20 ракет, що наближалися або маневрували поблизу польського кордону", – сказав він. Міністр додав, що вся операція також була скоординована з українською стороною.