Суд відправив під варту двох військових "Скелі" – "Суспільне"

Суд у Кропивницькому відправив під варту на 60 днів без права застави двох військових полку "Скеля", яких підозрюють у незаконному утримуванні й побитті побратимів, повідомляє "Суспільне" в телеграм-каналі в четвер.

"Один із них, санітарний інструктор, провину заперечує, каже, що його обмовили, і оскаржуватиме арешт. Другий, діловод, також не визнає підозру, але оскаржувати рішення не планує", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 28 липня працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння командування військової частини повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині.

"Встановлено, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх "покарати" за порушення дисципліни", – йшлося в повідомленні Бюро на сайті у вівторок.

За інформацією відомства, військовослужбовці завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Обох фігурантів було затримано, їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).