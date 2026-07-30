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Вартість участі у спецсесії ЄВІ для вступників до магістратури й аспірантури становитиме 1,6 тис. грн – УЦОЯО

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Вартість участі у спецсесії ЄВІ для вступників до магістратури й аспірантури становитиме 1,6 тис. грн – УЦОЯО

Вступники до магістратури й аспірантури за бажанням можуть скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час третьої, спеціально організованої сесії, вартість послуги складатиме 1578 грн, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Цьогоріч вступники до магістратури й аспірантури за бажанням можуть скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час третьої, спеціально організованої сесії. Її проведення здійснюють за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Вартість послуги становить 1578 гривень", – йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що реєстрація для участі у спецсесії ЄВІ буде вважатися завершеною лише після зарахування оплати за проведення вступних випробувань на рахунок УЦОЯО й отримання екзаменаційного листка. 

В Центрі звернули увагу, що оплату необхідно здійснити до 20 серпня включно, інакше реєстрацію буде скасовано.

"Зареєструватися для участі в спецсесії можуть ті, хто зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ, але не взяли в ній участі або бажають повторно пройти вступне випробування, а також ті, хто не зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, на вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.

#вартість #сесія #єві
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