Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих внаслідок атаки по Києву збільшилася до трьох, одна людина загинула

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість постраждалих внаслідок атаки по Києву збільшилася до трьох, одна людина загинула
Фото: Нацполіція

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на столицю збільшилася до трьох осіб, загинула одна людина, повідомляє поліція Києва в четвер.

"Правоохоронці документують наслідки атаки у Оболонському, Подільському та Святошинському районах… Кількість потерпілих зросла до трьох осіб, серед них чоловіки віком 23, 30 та 53 роки. Загинув 31-річний киянин", – йдеться в повідомленні на сайті поліції столиці.

За даними поліції, поряд з місцями влучань та падіння уламків розгорнуто поліцейські мобільні пункти. Слідчі вже отримали 155 заяв від місцевих мешканців щодо пошкоджень майна.

Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, територія ринку, гаражного кооперативу, складського та офісного приміщення, відділення пошти, аптеки, магазини та автомобілі.

#київ #атака_рф #постраждалі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Внаслідок масованого ворожого удару по Україні в ніч на четвер в Україні загинули 8 людей, понад 50 отримали поранення, під завалами ще можуть бути л…

Читати
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару крилатими ракетами по Львову збільшилася до 34, повідомив начальник Львівської обласної військової ад…

Читати