Кількість постраждалих внаслідок атаки по Києву збільшилася до трьох, одна людина загинула

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на столицю збільшилася до трьох осіб, загинула одна людина, повідомляє поліція Києва в четвер.

"Правоохоронці документують наслідки атаки у Оболонському, Подільському та Святошинському районах… Кількість потерпілих зросла до трьох осіб, серед них чоловіки віком 23, 30 та 53 роки. Загинув 31-річний киянин", – йдеться в повідомленні на сайті поліції столиці.

За даними поліції, поряд з місцями влучань та падіння уламків розгорнуто поліцейські мобільні пункти. Слідчі вже отримали 155 заяв від місцевих мешканців щодо пошкоджень майна.

Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, територія ринку, гаражного кооперативу, складського та офісного приміщення, відділення пошти, аптеки, магазини та автомобілі.