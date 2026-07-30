Генштаб готує системні зміни для оперативнішого реагування на фронті – Зеленський

Генеральний штаб Збройних сил України готує низку системних змін, які мають покращити оцінку обстановки на передовій, прискорити реагування на зміни та розширити можливості бригад у відбитті російських штурмів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність", – написав Зеленський за підсумками доповіді військового керівництва у четвер.

Крім того, президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Скибюка, во міністра оборони Євгенія Хмари та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо ситуації на фронті, російської тактики застосування балістичних ракет та можливостей України протидіяти цим загрозам.

"Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту", – зазначив Зеленський.

Також учасники доповіді обговорили ситуацію на Слов’янському та Костянтинівському напрямках, функціонування українського морського експортного коридору, а також подальші кроки у реалізації мідстрайків по російських силах і позиціях на тимчасово окупованій території України, зокрема в Криму. Президент повідомив, що було оновлено перелік першочергових пріоритетів мідстрайків.

Зеленський доручив Драпатому посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в європейських державах. Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО.