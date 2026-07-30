Єврокомісія: Нападами у Чорному морі РФ знову підриває глобальну продовольчу безпеку

Нападами на цивільне судноплавство у Чорному морі та українську сільськогосподарську промисловість Росія знову використовує продовольство як зброю та підриває глобальну продовольчу безпеку.

"Виходячи з того, що ми бачили останніми днями та з російського боку, - це те, що Росія знову намагається, перетворити Чорне море на зону страху та безладу. Вона навмисно завдає ударів по цивільному судноплавству, свободі судноплавства та продовольчій безпеці мільйонів по всій Африці, Азії, Близькому Сході та Латинській Америці", – заявив у четвер в Брюсселі на брифінгу речник Європейської комісії з закордонних справ Ануар Ель-Ануні.

За його словами, "хоча Москва стверджує, що насправді виступає від імені країн, які потребують імпорту продуктів харчування, але, по суті, систематичні напади Росії на українську сільськогосподарську промисловість, порти, зернові термінали та вантажні судна насправді показують іншу реальність". "З самого початку війни агресії проти України Росія прагнула використовувати продовольство як зброю та підривати глобальну продовольчу безпеку, погрожуючи цьому ключовому експортному маршруту, яким є Чорне море", – констатував Ель-Ануні.

У свою чергу заступник головного речника Європейської комісії з питань торгівлі Олоф Гілль заважив, що "з точки зору торгівлі, Комісія від імені Європейського Союзу з початку російської агресії вжила всіх заходів" не тільки для підтримки економіки та обороноздатності України, але і для того, щоб "дозволити їхнім експортерам продовжувати свою роботу". "Це включає їхніх експортерів агропродовольчої продукції, що є важливим сегментом української економіки. Ви пам’ятаєте, що в попередніх випадках, коли через російську агресію чорноморські маршрути були під тиском, Європа дуже суттєво допомогла в розвитку та покращенні сухопутних коридорів для українського експорту, щоб вони могли продовжувати експортувати та отримувати важливі комерційні вигоди для своєї економіки", – нагадав він.