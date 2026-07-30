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Сибіга – Сікорському: Час зосередитися на протидії гострим загрозам у теперішньому, а не на дебатах про минуле

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Сибіга – Сікорському: Час зосередитися на протидії гострим загрозам у теперішньому, а не на дебатах про минуле
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з віцепрем’єр-міністром, главою МЗС Польщі Радославом Сікорським після вторгнення російської ракети на територію Польщі.

"Я високо оцінив реакцію польського уряду та запевнив Радека у повній солідарності України з Польщею. Ми готові надати всю необхідну допомогу в розслідуванні цього інциденту", – написав Сибіга у Х.

Сторони погодилися, що посилення повітряного щита України має стати невідкладним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти.

"Я також запропонував відновити переговори з іншими союзниками щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів. Йдеться не про благодійність, а про прагматичні рішення для покращення нашої спільної безпеки", – йдеться у дописі очільника МЗС.

Сибіга також вважає, що сьогоднішнє вторгнення ракети слугує "різким нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві країни".

"...настав час зосередитися на протидії гострим загрозам у теперішньому, а не на розколюючих дебатах про минуле", – закликав він.

Сибіга та Сікорський відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Дональдом Туском та обговорили виконання їхніх домовленостей.

"Я поінформував Радека про результати візитів президента до Великої Британії та США. Україна вдячна Польщі за її лідерство в Європі та силу в захисті наших спільних принципів", – зазначив Сибіга.

#сікорський #сибіга #ракета
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