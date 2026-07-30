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УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки атаки БпЛА

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УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки атаки БпЛА
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим у Миколаєві після російської  атаки БпЛА. 

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області працювала на місці чергової атаки по Миколаєву спільно з рятувальниками та іншими екстреними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.

Волонтери допомагали евакуювати мешканців пошкодженого багатоповерхового будинку, надавали першу психологічну допомогу постраждалим і їхнім близьким. Крім того, вони  допомогли врятувати людину, яка опинилася заблокованою в ліфті.

За інформацією ДСНС України, у Миколаєві внаслідок влучання російського БпЛА пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку.

#миколаїв #тчху
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