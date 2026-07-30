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Постраждалих внаслідок російської атаки на Криворізький район вже 9, з них 2 дітей – ОВА

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Постраждалих внаслідок російської атаки на Криворізький район вже 9, з них 2 дітей – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки російських окупантів на Новопільську громаду Криворізького району Дніпропетровської області в ніч на четвер зросла до дев’яти, при цьому кількість неповнолітних серед них та кількість загиблих не змінилися.

"Уже 9 поранених через атаку росіян на Новопільську громаду Криворіжжя. Шестеро у лікарні. Серед них і двоє дітей – хлопці 6 та 15 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм в четвер.

За його словами, на місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція. Кілька людей вважаються безвісти зниклими.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару по будинку багатодітної родини в передмісті Кривого Рогу загинули шестеро людей, серед яких – троє неповнолітніх: 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Також повідомлялося, що травмовано було щонайменше восьмеро людей, серед них двоє дітей.

#атаки_рф #кривий_ріг
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