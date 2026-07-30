"Укрзалізниця" додала 3 нових вагони до поїздів №24/23 Холм-Київ та №120/119 Холм-Дніпро

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) додало до свого парку ще три нові вагони, що доєдналися до найпопулярніших міжнародних поїздів, зокрема, мова йде про №24/23 Холм-Київ та №120/119 Холм-Дніпро.

"Нові вагони дадуть змогу перевезти більше пасажирів і зробити дорогу додому ще комфортнішою", – повідомила "Укрзалізниця" у Телеграм у четвер.

Передбачається, що нові вагони будуть обладнані системами кондиціонування, вбиральнями зі сповивальними столиками, багаторівневим освітленням, комфортнішими верхніми полицями зі столиками, а також індивідуальними розетками й USB-портами для заряджання гаджетів.

"Для наймолодших пасажирів провідники можуть надати дитячі манежі, а для охочих провести час у дорозі за грою – шахові набори", – зауважили в "Укрзалізниці".

У компанії нагадали, що від початку цього року "Укрзалізниця" поповнила парк 21 новим пасажирським вагоном.

Зазначається, що у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації.

Таким чином, постачання нової партії здійснюватиметься поетапно до 2028 року.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" підписала контракт на виготовлення ще 92 нових пасажирських вагонів, серед яких 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ, а ще дев’ять матимуть безбар’єрні купе.

Вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а вагона з безбар’єрним купе – 72 млн грн, водночас закупівля відбуватиметься за кошти, які передбачені у державному бюджеті.

Загалом "Укрзалізниця" законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів.