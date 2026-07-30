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З Вільхуватської громади Харківської області евакуйовано 27 людей під час загрози ударів FPV-дронів

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Поліцейські евакуаційного підрозділу "Білі Янголи" спільно з волонтерами евакуювали 27 людей, у тому числі шість маломобільних та одного пораненого, з прифронтової Вільхуватської громади Куп’янського району Харківської області.

"Під час проведення евакуаційних заходів екіпажі неодноразово перебували під загрозою ударів ворожих FPV-дронів... Завдяки використанню засобів бронезахисту та радіоелектронної боротьби вдалося безпечно вивезти всіх громадян з небезпечної території та доставити їх до умовно безпечного місця. Наразі евакуйованим надається необхідна допомога", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

#нацполіція #харківщина #евакуація
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