Росіяни вдарили по Херсону КАБами, одна людина загинула – ОВА

Російські окупанти в четвер, 30 липня, орієнтовно о 10:30 скинули на Центральний район Херсона три керовані авіаційні бомби, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під удар потрапила промислова зона. Внаслідок влучань значних руйнувань зазнали виробничі приміщення. Від отриманих травм на місці "прильоту" загинув 56-річний чоловік. Мої щирі співчуття рідним та близьким", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів охорони здоров’я: вибито близько 40 шибок та понівечено стіни.