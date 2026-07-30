Командувач Нацгвардії: кожні три хвилини наші дрони уражали ворожу ціль, кожні шість хвилин – знищували

За час війни дрони Національної гвардії України уразили понад 243 тис. ворожих цілей, вартість ураженого перевищує $24 млрд, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

"За період повномасштабного вторгнення екіпажі безпілотних систем Нацгвардії уразили понад 243 тис. ворожих цілей. У середньому кожні три хвилини наші дрони уражали ворожу ціль, а кожні шість хвилин – знищували її", – написав Півненко в колонці, розміщеній у четвер на сайті "24 каналу".

За словами командувача НГУ, загальна вартість ураженої техніки, озброєння та інших засобів противника перевищує $24 млрд.

Півненко також відзначив роботу НРК та важких мультироторних платформ: "Вони вже не просто допоміжний засіб логістики. За їх допомогою доставлено майже 3,9 тис. тонн вантажу на позиції та евакуйовано 348 військовослужбовців до підрозділів на лінії бойового зіткнення".

Командувач Нацгвардії розказав, що приблизно кожне десяте ураження Сил оборони України на фронті сьогодні припадає на дрон Нацгвардії.

"Наші екіпажі уражають: кожну третю артилерійську систему, кожну п’яту систему залпового вогню, танк чи бойову броньовану машину, кожну шосту систему ППО чи безпілотник противника", – уточнив він.

Крім того, Півненко повідомив про завдання НГУ щодо захисту критичної інфраструктури. "Окремо хочу виділити роботу зенітних екіпажів у протидії ворожим повітряним цілям. З 2024 по 2025 рік кількість збитих цілей зросла у 19 разів, а з 2025 по 2026 рік – ще у шість разів", – зауважив командувач Нацгвардії.

Він також відзначив роботу НГУ над розширенням спроможностей middle strike та deep strike на рівні корпусів: "Якщо раніше дальні удари були прерогативою спеціалізованих структур, то сьогодні наші корпуси самостійно завдають ударів по цілях на десятки й сотні кілометрів углиб тимчасово окупованої території, вражаючи логістику, склади та засоби зв’язку".