Громадські організації вимагають відхилити законопроєкт №15294 про декриміналізацію порнобізнесу

Жіночі правозахисні організації вимагають від народних депутаток й депутатів відхилити законопроєкт № 15294 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії", звернення з цією вимогою вже підписали 110 громадських організацій, повідомляє "Центр розвитку демократії" у четвер.

"У документі представниці громадянського суспільства наголошують на необхідності винесення норми про посилення відповідальності за сексуальне насильство й експлуатацію дітей в окремий законопроєкт, не пов’язаний із декриміналізацією комерційного порнобізнесу", – підкреслюється у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що під назвою законопроєкту про захист дітей "Верховна Рада підтримала принципово інше рішення – декриміналізацію ввезення, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збуту та розповсюдження так званої дорослої порнографії".

Правозахисниці наголошують, що захист приватного життя повнолітніх осіб має забезпечуватися вузькими правовими нормами, які не криміналізують приватну поведінку, але водночас не створюють законних умов для комерційного виготовлення, продажу, реклами та масового поширення порнографії. "Законопроєкт суперечить європейським нормам, оскільки відкриває шлях до легалізації комерційної індустрії сексуальної експлуатації, тоді як європейські стандарти вимагають запобігати цьому".

"Держава має право й обов’язок встановлювати необхідні та пропорційні обмеження для захисту прав і гідності інших осіб, запобігання сексуальній експлуатації, торгівлі людьми та насильству", – підкреслюють представниці громадянського суспільства.

Нагадаємо, 14 липня у першому читанні Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким посилюється відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії (те, що експертки й експерти у цій сфері називають матеріалами сексуального насильства над дітьми) та одночасно декриміналізується дорослий порнографічний контент.