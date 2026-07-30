"Птахи Мадяра" та суміжні підрозділи ліквідували чергову серію ворожих цілей у Криму та на лінії фронту

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України продовжують системно нищити критичну інфраструктуру, військову техніку та логістику російських окупантів. Про нові успішні операції повідомив командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"ППОпад триває: 30 елементів впольовано Птахами СБС протягом липня. МоЛоЧКа: +4 танкери, всього 205 з дня старту операції 06.07.26 (130 – АМ, 75 -ЧМ). Кримський рубильник off теж у тонусі", – написав Бровді в телеграм-каналі.

Серед ключових цілей, уражених на окупованих територіях та у прикордонних районах ворога, опинилася база катерів МБеК разом із радіопрозорими укриттями РЛС у населених пунктах Сніжне та Охотниче в АР Крим. Ці операції успішно виконали бійці 9-го батальйону "Кайрос" зі складу "Птахів Мадяра". Крім того, на території ростовської області Росії підрозділ знищив радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" в районі руського колодязя та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" поблизу Федоровки.

Успішні удари по ворожих об’єктах завдавали й інші підрозділи СБС та суміжні сили. Зокрема, 412-й окремий батальйон "Nemesis" знищив РЛС П-18 біля Іванівки Запорізької області, а угруповання СБС підрозділу "Фенікс" ДПСУ ліквідувало ЗРК "Бук-М3", який перебував на тралі в районі Сніжного Донецької області. Також підрозділ "Фенікс" розгромив майданчик зберігання та пусків ударних БпЛА на території Донецького аеродрому.

Окремо відзначається ефективна робота із знешкодження ворожого танкерного флоту в Чорному та Азовському морях, де Сили безпілотних систем додали до свого рахунку ще чотири уражені судна.

Загалом упродовж липня операції СБС дозволили полювати вже на 30 елементів протиповітряної оборони противника.