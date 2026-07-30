СБУ: заочно повідомлено про підозру російському бізнесмену Васіну, який має 1,5 млрд грн активів в Україні і спонсорує армію РФ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на підсанкційного російського бізнесмена Юрія Васіна, який фінансує збройну агресію РФ проти України, повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Васін, щоб приховати свій бізнес в Україні, тимчасово "переписав" його на довірених осіб та продовжив контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

За даними СБУ, йдеться про 40 об’єктів нерухомості, серед яких – мережа із 17 готелів і курортних комплексів у різних регіонах держави вартістю понад 1,5 млрд грн.

"Також слідством встановлено, що підконтрольні Васіну комерційні структури на території рф активно співпрацюють із підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами країни-агресора", – наголошується в повідомленні.

Наразі до суду подано клопотання про накладення арештів на майно бізнесмена в Україні з метою його подальшої націоналізації.

У відомстві інформують, що під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях підконтрольних топменеджерів Васіна у Києві, Вінниці та Львові виявлено бухгалтерську звітність, чорнові записи, смартфони і комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васіну про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно з корисливих мотивів).

"Оскільки зловмисник перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", – уточнюють в СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.