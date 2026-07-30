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Зниклими безвісти після ракетного удару у Львові лишаються 2 людей, одного евакуйовано – мер

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Зниклими безвісти після ракетного удару у Львові лишаються 2 людей, одного евакуйовано – мер
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару у Львові триває, рятувальники евакуювали з пошкодженого будинку ще одного мешканця – літнього чоловіка на колісному кріслі, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Станом на зараз двоє людей вважаються зниклими безвісти. Відомо про 34 постраждалих", – написав Садовий в Телеграм у четвер.

За його словами, біля місця удару також запрацювали виїзні ЦНАПи для допомоги мешканцям пошкодженого будинку. "Звернення прийматимуть сьогодні до 19:00, щоб мешканці могли оперативно оформити необхідні документи та подати заяви", – написав Садовий.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару на вулицях Патона та Виговського в Львові пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу. На вул.Виговського було виявлено бойову частину ракети, яка не здетонувала, її вже знешкодили. Усього звернулися за медичною допомогою 23 постраждалих, 13 перебувають у лікарні. Одна людина – у важкому стані.

Садовий раніше заявляв про наміри повністю відбудувати втрачене житло коштом міста.

#львів #атаки_рф
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