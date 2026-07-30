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На Одещині затримано посадовця ТЦК, який знімав з розшуку за 500 літрів дизпалива – Нацполіція

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На Одещині затримано посадовця ТЦК, який знімав з розшуку за 500 літрів дизпалива – Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

На Одещині поліцейські затримали посадовця ТЦК та СП, який за 500 літрів дизпалива знімав з розшуку та сприяв бронюванню військовозобов’язаних, повідомляє Національна поліція України.

"Попередньо встановлено, що до начальника одного з відділів Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернувся заступник керівника критично важливого підприємства, аби з’ясувати процедуру сплати штрафу за чоловіка, який знаходиться в розшуку за ТЦК та СП і якого він хоче працевлаштувати до себе на підприємство", – йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в четвер.

Натомість, як зазначають в поліції, військовослужбовець повідомив, що допоможе "вирішити питання" в обмін на талони на 500 літрів дизельного палива, загальна вартість яких становить майже 45 тис. грн.

"У разі ж відмови надати винагороду ділок повідомив про настання можливих негативних наслідків для військовозобов’язаного, пов’язаних з його мобілізацією", – наголошується в повідомленні.

Утім, як уточнюють в Нацполіції, представник критичного підприємства повідомив про це до правоохоронних органів, і співробітники поліції та СБУ задокументували злочин та припинили протиправні дії фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили затриманому про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

#одещина #нацполіція #тцк
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