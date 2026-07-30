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АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексміністру Галущенку: тримання під вартою із альтернативою застави, яку вже внесено

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АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексміністру Галущенку: тримання під вартою із альтернативою застави, яку вже внесено
Фото: скриншот відео

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила в силі запобіжний захід, обраний колишньому міністру енергетики Герману Галущенку який є фігурантом справи "Мідас" про корупцію – тримання під вартою з альтернативою застави в 150 млн грн, яку вже внесено в червні.

"30 липня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 12.06.2026 про продовження строку дії запобіжного заходу колишньому Міністру енергетики України у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 150 млн грн застави", – йдеться в повідомленні АП ВАКС в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Наразі, як зазначають в суді, застава внесена, на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема, прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою, не відлучатися з м. Києва та Київської області без належного дозволу, повідомляти про зміну місця свого проживання, утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб, здати на зберігання усі паспорти для виїзду закордон, носити електронний засіб контролю.

За даними слідства, вказана особа підозрюється в участі у злочинній організації та в пособництві легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України).

Як повідомлялося, колишнього міністра енергетики було затримано під час спроби виїзду з України у межах справи "Мідас" 15 лютого.

16 лютого йому повідомили про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

У квітні ВАКС продовжив Галущенку строк тримання під вартою ще на два місяці, залишивши альтернативу застави в 200 млн грн.

В червні ВАКС продовжив строк тримання під вартою ексміністру, але зменшив заставу до 150 млн грн.

29 червня за колишнього міністра внесено заставу в 150 млн грн.

#ап_вакс #галущенко
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