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У ЗСУ спростували російські заяви про нібито "захоплення" н.п. Нова Січ Сумської області

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У ЗСУ спростували російські заяви про нібито "захоплення" н.п. Нова Січ Сумської області
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Центр комунікацій угруповання військ "Курськ" офіційно повідомив, що поширювана міністерством оборони РФ інформація про нібито "захоплення" населеного пункту Нова Січ Юнаківської громади на Сумщині не відповідає дійсності.

"Населений пункт Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України. Підрозділи української армії непохитно утримують позиції та виконують бойові завдання". Такі заяви ворожих пропагандистів про "взяття" територій, де їхніх солдатів бачили хіба що через приціли українських дронів, це вже давня практика. Очевидно, що це гарячкова реакція росіян на постійні дошкульні удари по їхніх військових об’єктах та, логістиці на їхній же території", – йдеться у дописі УВ "Курськ" у соцмережах.

У ЗСУ зазначили, що, не маючи змоги зупинити українські deep strikes та middle strikes, як, наприклад, недавній удар по авіабазі Халіне, "російські генерали змушені малювати собі бодай віртуальні "перемоги".

#війна #спростування #ув_курськ
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