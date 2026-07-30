Туск про порушення повітряного простору Польщі: все вказує на російську ракету Х-101

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи нічне порушення польського повітряного простору, заявив, що все вказує на російську крилату ракету Х-101.

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", – наводить слова Туска канцелярія очільника уряду у четвер.

За словами Туска, відповідні служби, насамперед армія та польські пілоти, діяли дуже швидко та ефективно.

"Від ранніх ранкових годин ми всі дуже сильно мобілізовані. Під час масованого ракетного удару Росії по Україні стався також серйозний інцидент у Польщі. Ракета впала в населеному пункті Тарнава-Кольонія. На щастя, немає інформації про жертви чи втрати". – наголосив прем’єр.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Дональд Туск, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш та міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський вирушили до Любліна, де беруть участь у координаційній групі з представниками служб безпеки.