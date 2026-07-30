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Рекордна кіількість – понад 56 тис людей укривалися у київському метро під час атаки у ніч на четвер

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Рекордна кіількість – понад 56 тис людей укривалися у київському метро під час атаки у ніч на четвер
Фото: Пресслужба Київського Метрополітену

Під час ворожої атаки на столицю у ніч проти 30 липня на станціях київської підземки укривалися понад 56 тис людей, повідомляється на Офіційному порталі Києва у четвер.

"У підприємстві "Київський метрополітен" зазначають, що цієї ночі на окремих станціях була надзвичайно велика кількість людей. Значна частина містян прямувала до укриттів близько 22:00, коли метрополітен ще працював у звичайному режимі та перевозив пасажирів", – підкреслюється у повідомленні.

Згідно з підрахунками, 30 липня на станціях метрополітену переховувались 56 тис людей, що майже на 4 тис більше ніж 2 липня, коли у метро укрились 52,5 тис.

Також пояснюється інформація, що на окремі станції не пускали людей. "Як повідомляють у КП "Київський метрополітен", після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті та працювали в режимі укриття. Отже, поширювана в медіа та соціальних мережах інформація про те, що на окремі станції нібито не пускали людей, не відповідає дійсності".

Взагалі, під час повітряної тривоги 46 підземних станцій київського метрополітену працювали як укриття. Для зручності людей на вхід відкривають усі вестибюлі, щоб шлях до безпечного місця був якомога коротшим.

Водночас підкреслюється, що метро не проєктувалося виключно як спеціалізована споруда цивільного захисту, тому дотримання правил перебування на станціях є важливою умовою безпеки всіх відвідувачів.

#київ #укриття #атаки_рф #метро
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