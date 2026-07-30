Латвія і Україна спільно випускатимуть безпілотники – меморандум

Латвія і Україна займуться спільною розробкою, виробництвом та випробуванням безпілотних систем, повідомила у четвер пресслужба латвійського Міністерства оборони.

Відповідні меморандуми підписали в Ризі латвійська та українська сторони. "Їхня мета – сприяння розвитку амбітних інвестиційних проєктів у сфері виробництва безпілотних систем, трансферу технологій та створення сучасної інфраструктури для випробувань технологій у Латвії", – йдеться в повідомленні.

"Підписані меморандуми охоплюють кілька взаємодоповнювальних сфер співпраці – залучення інвестицій у розробку та виробництво безпілотних систем і їхніх компонентів, трансфер технологій та зміцнення промислового потенціалу, а також розвиток демонстраційної, випробувальної та інноваційної інфраструктури. Загалом вони створюють основу для розвитку конкурентоспроможної екосистеми безпілотних систем та технологій подвійного призначення в Латвії, сприяють залученню інвестицій, розвитку інновацій та виробництву продукції з високою доданою вартістю", – додали у відомстві.

Там зазначили, що важливим аспектом цієї співпраці є тісне партнерство з українськими компаніями, які накопичили унікальний досвід і знання у розробці безпілотних систем.