СБУ: завербований ворогом працівник торговельної мережі коригував атаки РФ на об'єкти на трасі Полтава – Харків

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного коригувальника російських ударів по Харківській області – завербованого ворогом працівника однієї з відомих торговельних мереж у Полтаві, повідомляє СБУ.

"За інструкцією фсб фігурант у позаробочий час сідав на рейсовий автобус і прямував на Харківщину. З вікна транспортного засобу агент відстежував пункти базування та маршрути руху Сил оборони, а також фіксував наслідки ворожих ударів на автомагістралі Полтава – Харків", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

За даними відомства, виявлені об’єкти він спочатку фіксував на телефонну камеру, а потім позначав їхні координати на гугл-карті для "звіту" перед куратором з РФ

В СБУ уточнюють, що з метою конспірації фігурант видаляв листування із російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку.

"Встановлено, що рашисти сподівалися використати розвіддані коригувальника для підготовки нової серії ракетно-бомбових ударів по регіону", – зазначається в повідомленні.

Контррозвідники СБУ викрили ворожий задум, провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони і затримали агента за місцем його проживання у Полтаві.

За матеріалами справи, до уваги російської спецслужби чоловік потрапив, коли шукав "легкі" заробітки у телеграм-каналах.

"Після вербування фігурант завів декілька акаунтів та нікнеймів на різні номери телефонів, які постійно змінював для зашифрованого спілкування з куратором від фсб", – уточнюють в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Полтавській областях за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.