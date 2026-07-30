Улютін про атаку на будинок багатодітної родини біля Кривого Рогу: є трагедії, які неможливо осягнути ні розумом, ні серцем

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російської атаки на будинок багатодітної родини в передмісті Кривого Рогу.

"У передмісті Кривого Рогу російська ракета влучила у будинок, де жила багатодітна родина – батьки та десять дітей. За інформацією Дніпропетровської ОВА, серед загиблих – батьки та семеро дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. Є трагедії, які неможливо осягнути ні розумом, ні серцем. Родину створюють роками. Народжують дітей, будують дім, проживають тисячі звичайних днів, з яких і складається життя. Російські нелюди знищили все це за кілька секунд", – написав Улютін в мережі Facebook.

Міністр висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажав сили всім, хто зараз чекає звістки про своїх рідних, і тим, хто продовжує працювати на місці трагедії.

За даними міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, наразі відомо про те, що загинуло 6 людей, серед яких – троє дітей: 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці, а також травмовано щонайменше 8 людей, серед них – двоє дітей.

"Маємо попередню інформацію про кількох зниклих безвісти людей – всі необхідні підрозділи докладають максимум зусиль для пошуку. Також триває ідентифікація виявлених фрагментів тіл", – написав він..