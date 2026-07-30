Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермі – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 29 липня та в ніч на 30 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора завдали уражень низці важливих об’єктів противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, 29 липня завдано ураження нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі Пермського краю рф. Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Потужність підприємства становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Російської Федерації.

Окрім того, українські воїни уразили полігон "Приморський Посад" на ТОТ Запорізької області.

Масштаби збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – наголосили в Генштабі.