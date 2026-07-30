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УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від російського ракетного обстрілу Львова

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УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від російського ракетного обстрілу Львова
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків нічного російського ракетного обстрілу по  Львову.

"Обласна організація Українського Червоного Хреста розгорнула пункт допомоги для постраждалих", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

У пункті допомоги можна отримати питну воду, чай та каву, а також першу домедичну та психологічну допомогу. Людям також  видають гігієнічні набори. Крім того,  УЧХ надав один намет  для організації виїзного ЦНАПу для швидкої реєстрації збитків населення.

Як повідомив у Фейсбуці міський голова Андрій Садовий, внаслідок російського ракетного удару на вулицях Патона та Виговського двоє  людей вважаються зниклими безвісти. 23 постраждалих звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні. Одна людина – у важкому стані. 

Пошкоджено 21 будинок,  дитячий садок і школу.  На вул. Виговського бойову частину ракети, яка не здетонувала, вже знешкодили.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Садовий пообіцяв, що місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили.

#садовий #львів #війна #тчху #учх
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