УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від російського ракетного обстрілу Львова

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків нічного російського ракетного обстрілу по Львову.

"Обласна організація Українського Червоного Хреста розгорнула пункт допомоги для постраждалих", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

У пункті допомоги можна отримати питну воду, чай та каву, а також першу домедичну та психологічну допомогу. Людям також видають гігієнічні набори. Крім того, УЧХ надав один намет для організації виїзного ЦНАПу для швидкої реєстрації збитків населення.

Як повідомив у Фейсбуці міський голова Андрій Садовий, внаслідок російського ракетного удару на вулицях Патона та Виговського двоє людей вважаються зниклими безвісти. 23 постраждалих звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні. Одна людина – у важкому стані.

Пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу. На вул. Виговського бойову частину ракети, яка не здетонувала, вже знешкодили.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Садовий пообіцяв, що місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили.