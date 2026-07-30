Генштаб заявив про всебічне сприяння у проведенні розслідувань щодо викриття корупційних правопорушень і зловживань у ТЦК

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що забезпечує всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні розслідувань, спрямованих на викриття корупційних правопорушень і зловживань, зокрема у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У Генеральному штабі у соцмережах наголосили, що Збройні сили України дотримуються політики нульової толерантності до корупції та забезпечують всебічне, об’єктивне й неупереджене розслідування кожного повідомлення про можливе правопорушення.

"Довіру суспільства до системи комплектування Сил оборони можна зміцнити лише принциповим дотриманням законності, прозорістю та невідворотністю відповідальності за будь-які прояви корупції. Саме тому Генеральний штаб Збройних сил України забезпечує всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні розслідувань, спрямованих на викриття корупційних правопорушень і зловживань, зокрема у ТЦК та СП. У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", – йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголосили у Генштабі, "окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які чесно, професійно й сумлінно виконують свої обов’язки, забезпечуючи мобілізацію та зміцнення обороноздатності України".

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань у взаємодії з ГШ Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов". Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

"Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакцію на один резонансний випадок", – наголошується у повідомленні ДБР.

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.