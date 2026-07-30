Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Внаслідок масованого ворожого удару по Україні в ніч на четвер в Україні загинули 8 людей, понад 50 отримали поранення, під завалами ще можуть бути люди, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"У ці хвилини у Львові та на Дніпропетровщині ще тривають аварійно-рятувальні роботи. Маємо інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами ", – написав міністр в четвер в телеграм-каналі.

Він повідомив: "Нічний російський удар по Україні забрав життя 8 людей. Понад 50 людей дістали поранення".

За словами глави МВС, ворог вдарив ракетами по будинках, по цивільних, по дітях.

"У Криворізькому районі пряме влучання по звичайному приватному будинку, в якому жила багатодітна родина. Загинули 6 людей, серед яких – троє дітей: 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Травмовано щонайменше 8 людей, серед них – двоє дітей", – зазначив міністр.

Він додав, що є попередня інформацію про кількох зниклих безвісти людей – всі необхідні підрозділи докладають максимум зусиль для пошуку.

"Також триває ідентифікація виявлених фрагментів тіл", – уточнив Вигівський.

Крім того, за його словами, п’ятеро людей постраждали на Київщині – це також одна родина. "Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося деблокувати з-під завалів трьох людей. Зараз їм надається вся необхідна допомога", – написав міністр.

Щодо удару і значних руйнувань багатоквартирних будинків у Львові глава МВС зазначив: "Десятки людей постраждали, серед них є діти. Поранення дістали поліцейський та рятувальник. Зруйновано перекриття між поверхами – ми залучили висотну техніку, щоб евакуювати жителів".

Він додав, що вже вдалося врятувати 39 людей. На місці удару працює й мобільний сервісний центр МВС – громадяни можуть оперативно відновити втрачені документи.

Також, за словами Вигівського, внаслідок ворожого удару є загиблий та двоє постраждалих у Києві.

"Рятувальники вже ліквідували пожежі, які охопили ринок та гаражний кооператив. Слідчі Національної поліції України фіксують черговий злочин росії", – уточнив міністр.