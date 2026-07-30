Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару крилатими ракетами по Львову збільшилася до 34, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні, 30 липня, під час масованої атаки на Україну російські війська завдали ударів крилатими ракетами по Львову. Станом на 10:00 відомо про 33 постраждалих. Серед них – троє дітей віком 6, 13 і 15 років, працівник ДСНС та поліцейський", – повідомила Нацполіція в телеграм-каналі.

Дещо згодом Козицький у телеграм-каналі поінформував: "34 постраждалих у Львові на цю годину. Пошуково-рятувальні роботи тривають".

За даними поліції, унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, два дитячі садки, школу та понад 20 багатоквартирних будинків.

З-під завалів уже деблоковано дев’ятьох людей.

Згідно з повідомленням, поліцейські допомагають рятувати людей з-під завалів та документують воєнні злочини РФ.

На місці влучань працюють рятувальники ДСНС, співробітники різних підрозділів поліції Львівщини та екіпажі Управління патрульної поліції Львівської області.

Пошуково-рятувальна операція триває. За попередньою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди.