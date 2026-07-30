У Сумах та прилеглих громадах діють аварійні відключення, на Дніпропетровщині загинув енергетик – Міненерго

Станом на ранок четверга внаслідок ворожих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури найскладнішою є ситуація на Сумщині, повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

"Через пошкодження енергетичного обладнання у місті Суми та прилеглих громадах наразі є аварійні відключення", – зазначив системний оператор і додав, що обмеження буде скасовано одразу після того зввершення аварійно-відновлювальних робіт.

Крім того, порівняно з попередньою добою вранці фіксуються нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській і Черкаській областях.

За повідомленням Міністерства енергетики України, внаслідок нічної атаки ворога загинув енергетик на Дніпропетровщині.

Наразі відновлювальні роботи тривають скрізь, де дає можливість безпекова ситуація.