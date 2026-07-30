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За добу на Донеччині троє загиблих і семеро поранених, зокрема дитина

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За добу на Донеччині троє загиблих і семеро поранених, зокрема дитина

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини, троє людей загинуло та семеро поранені, з лінії фронту евакуйовано 899 людей, у тому числі 61 дитину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у четвер.

"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 899 людей, у тому числі 61 дитину", – написав він у Телеграм.

За його словами, у Краматорському районі, Райгородку Миколаївської громади 1 людина загинула і 6 поранені, 1 будинок знищено і 11 пошкоджено; у Слов’янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 62 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 автівки; у Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль; в Олександрівці пошкоджено 2 приватні будинки і авто; у Дружківці загинула людина, пошкоджено 16 приватних будинків.

За інформацією Нацполіції, за добу на Донеччини троє загиблих і семеро поранених, зокрема дитина.

На Слов’янськ росіяни скинули дві бомби "КАБ-500" та двічі били по місту з РСЗВ "Смерч". Одна людина загинула  та одна зазнала поранень. Пошкоджено 63 приватних будинки, 10 нежитлових приміщень,  заклад освіти, 4 цивільних авто.

По Дружківці ворог вдарив бомбою "КАБ-250" і FPV-дроном – є загиблий, пошкоджено 16 приватних будинків.

У Райгородку росія вбила цивільну особу, ще шестеро людей постраждали, серед них – хлопчик 2020 року народження. Пошкоджено 12 приватних осель, повідомила поліція у телеграм.

#донеччина #атаки_рф
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