Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Богодухівський молокозавод зупинив виробництво після атаки російських БпЛА

1 хв читати
Додати як джерело

ТОВ "Богодухівський молзавод" (Харківська обл.) зупинило роботу на невизначений термін після чергової атаки російських безпілотників, унаслідок якої зазнало значних руйнувань, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами директора заводу Дмитра Мурашкіна, пошкодження є критичними для виробництва, а можливості відновити його роботу наразі немає.

Він повідомив, що це вже не перша атака на підприємство, російські війська системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу.

Як зазначено в повідомленні, внаслідок удару знищено виробничий цех та суттєво пошкоджено обладнання. Люди не постраждали.

Богодухівський молочний завод розпочав роботу у 1969 році, в 2010 році його було перереєстровано як ТОВ "Богодухівський молзавод". Спеціалізується на переробці молока та виробництві вершкового масла, твердих і плавлених сирів, кисломолочного сиру, сирних продуктів і спредів. Продукцію випускає під торговельними марками Milker, "Українське", "Улюблене", "Богодухівське сонечко", "Козацька вечеря" тощо.

За підсумками 2025 року "Богодухівський молзавод" збільшив виручку на 29,6% порівняно з 2024 роком – до 1,154 млрд грн, чистий прибуток – на 18,3%, до 9,42 млн грн.

#харківщина #атаки_рф #молокозавод #богодухів
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Глава МВС: внаслідок ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення

Внаслідок масованого ворожого удару по Україні в ніч на четвер в Україні загинули 8 людей, понад 50 отримали поранення, під завалами ще можуть бути л…

Читати
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Львів зросла до 34, під завалами ще можуть бути люди

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару крилатими ракетами по Львову збільшилася до 34, повідомив начальник Львівської обласної військової ад…

Читати