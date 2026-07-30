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ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні

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ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні

Державне бюро розслідувань у взаємодії з ГШ Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов". Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України, повідомляє пресслужба ДБР.

"Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакцію на один резонансний випадок", – наголошується у повідомленні.

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.

#тцк #обшуки #дбр
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