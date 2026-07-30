Верифіковані майже всі українські вулиці та біля 75% адрес в ЄДРА

За два роки існування Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) громади перевірили та внесли до Реєстру близько 330 тисяч вулиць (понад 99%) та майже 7,8 млн адрес (74,8%), повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.

"За два роки громади виконали величезну роботу, і сьогодні вже бачимо її результат. Якісні адресні дані – це мінімум помилок під час обміну даними між державними системами, відсутнє дублювання чи некоректне зазначення адрес, надійніший захист права власності на нерухомість та кращі адміністративні й соціальні послуги для людей. Для громад це також дієвий інструмент управління територіями та адміністрування місцевих податків, що напряму впливає на наповнення місцевих бюджетів", – зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Перший етап наповнення ЄДРА – верифікація назв вулиць, розпочалася 24 липня 2024 року.

Сьогодні до Реєстру вже долучилися 1 302 громади, а 1 264 з них повністю завершили перевірку назв вулиць, 100%-е виконання верифікації вулиць мають громади 23 областей.

Другий етапом, верифікація адрес, передбачає перевірку наявності та правильності номерів будівель; геопросторову прив’язку будівель. На сьогодні верифікацію адрес завершило 437 громад.

Серед найбільших міст України лідерами за рівнем верифікації адрес є Кривий ріг (77,64%), Миколаїв (77,25%), Дніпро (65,56%), Полтава (64,19%) та Запоріжжя (54,40%).

ЄДРА створюється з урахуванням методології INSPIRE, завдяки чому українська адресна система може бути сумісною з європейськими геоінформаційними сервісами та іншими державними реєстрами, а також міжнародними цифровими сервісами, що відкриває більше можливостей для розвитку цифрових послуг.

Як зазначили у міністерстві, за два роки ЄДРА став важливим елементом цифрової інфраструктури України. Попереду – завершення перевірки адрес по всій країні, інтеграція Реєстру з іншими державними інформаційними системами та розвиток нових цифрових сервісів. Якісні адресні дані також стануть важливою основою для відновлення громад і планування їхнього розвитку.

Єдиний державний реєстр адрес реалізується у співпраці Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.